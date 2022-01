"Era un amico", cosa dice la Metsola su David Sassoli

Francesco Fredella 31 gennaio 2022 a

a

a

Un vero colpaccio di Fabio Fazio, a "Che tempo che fa?" arriva Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo dopo la morte di David Sassoli. "Era un amico, raccolgo la sua eredità, ho un grande lavoro da continuare. L'Europa e il Parlamento devono essere leader dei diritti universali", racconta al suo arrivo. Poi le parola sulla rielezione di Mattarella al Colle. “Era una settimana che osservavamo il processo di scelta del Presidente, dopo 7 anni di stabilità penso che il Presidente Mattarella possa continuare con una politica di unità e stabilità. Per il Parlamento Europeo e per l’Unione Europea, gli anni a venire saranno ricchi di sfide e credo che il Presidente Mattarella possa guidare il Paese in questo percorso", dice ancora la nuova Presidente del Parlamento.



Un pensiero a David Sassoli, però, non manca nel corso di tutta la puntata. “Quando David è mancato ho perso un amico, la sua scomparsa ci ha rattristati molto. Era un grande Presidente e un grande uomo. Quando entrava in una stanza con il suo sorriso genuino e il suo cuore sempre aperto a tutti i Deputati, tutti si sentivano a loro agio. Aveva a cuore i valori e i principi, amava il Parlamento Europeo e i valori dell’Europa. Anche durante il periodo del Covid-19 ha preso decisioni coraggiose: il Parlamento è rimasto aperto anche a persone vulnerabili", dice.



Ma si parla anche di donne nella lunga intervista in onda in diretta su Rai3. “Le donne fanno politica in modo differente, possiamo prendere decisioni difficili, coraggiose, con la possibilità di prendere degli accordi senza "andare avanti a tutti i costi". È per me un privilegio che per la prima volta in questo millennio il Parlamento Europeo abbia eletto una donna. Tutte le candidate erano donne ed è stato un onore partecipare ad un’elezione in cui tutte avevamo posizioni diverse ma abbiamo trovato accordi tra parti politiche completamente differenti”, conclude la presidente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.