Mattarella ringrazia gli italiani sui social per l'affetto (e le critiche)

Saluti social di Sergio Mattarella che ringrazia gli italiani per il sostegno ricevuto in questi giorni. "Il Presidente Mattarella ringrazia le concittadine e i concittadini che – attraverso telefonate, lettere, mail e messaggi sui social – gli hanno espresso auguri, affetto, suggerimenti e critiche. Costituiscono una preziosa sollecitazione per l’impegno a servizio della Repubblica" si legge nell'account Twitter ufficiale del Quirinale. È la prima dichiarazione ufficiale dopo lo stringatissimo messaggio al paese in cui ha accettato l'incarico di rimanere altri sette anni al Colle dopo l'impasse dei partiti su un altro nome. Giovedì ci sarà il giuramento e il mandato bis del presidente avrà inizio.

