Quirinale, la corsa di Mattarella per il secondo mandato: lo spoglio in diretta da Montecitorio (VIDEO)

Dopo sette fumate nere i grandi elettori riuniti a Montecitorio in tutta probabilità sanciranno la rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica. Un mandato bis al quale il capo dello Stato ha dato il suo assenso nonostante i ripetuti "messaggi" ai partiti di voler concludere l'esperienza al Quirinale alla fine del settennato. Nella seconda votazione di sabato 29 gennaio si capirà la dimensione del passaggio politico, ossia il numero di voti che il nome di Mattarella calamiterà. Per alcuni osservatori nonostante la contrarietà di Fratelli d'Italia, si rischia di superare il record di Sandro Pertini, eletto l'8 luglio 1978, al 16mo scrutinio, con 832 voti su 995 pari all'82,3 per cento dei grandi elettori.

Di seguito e a questo link il video dello spoglio in diretta da Montecitorio.

