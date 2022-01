Mattarella bis al Quirinale, Giorgia Meloni tuona: "Barattato sette anni per sette mesi di stipendio"

29 gennaio 2022 a

"Fratelli d'Italia non voterà Mattarella". La leader di Fratelli d'Italia rilascia le sue primissime dichiarazioni ai giornalisti dopo l'accordo dei partiti sul bis del presidente della Repubblica ed esplode tutta la sua rabbia: "Hanno barattato sette anni per 7 mesi di stipendio". Tradotto il centrodestra parlamentare non esiste e va rifondato da capo. "Non è dignitoso, Fratelli d'Italia è stato l'unico partito a non cambiare mai idea e rivendico con orgoglio la nostra posizione. Fratelli d'Italia è entrato e uscita con la stessa posizione al contrario degli altri. Siamo un partito - sottolinea la Meloni - granitico che non cambia idea. Da domani Fratelli d’Italia moltiplicherà i suoi sforzi per una riforma presidenziale della nostra Repubblica e per ribadire che la sovranità appartiene al popolo, non agli intrighi di Palazzo". Dunque il candidato di FDI per il Colle resta Carlo Nordio e il partito della Meloni rivoterà compatto lui.

"Non posso crederci", Meloni spiazzata da Salvini su Mattarella

Già in mattinata la leader aveva annunciato sui social la frattura insanabile con la Lega: "Romanzo Quirinale. Manco il Gattopardo, siamo al: nulla cambi, perché nulla cambi” aveva scritto su Facebook. Poi il cinguettio pieno di amarezza: "Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci".

Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci. — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) January 29, 2022

