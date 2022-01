Contro la Belloni fuoco di sbarramento inaudito, lo sfogo della Meloni

28 gennaio 2022 a

a

a

Non si è fatto nemmeno in tempo a parlare di una donna al Quirinale. E subito è partito il fuoco di sbarramento. La Belloni fa venire il mal di pancia a molti perché è ai vertici dei Servizi segreti e questo sarebbe un ostacolo all'elezione al Quirinale. Contro questo ragionamento si scaglia Giorgia Meloni che diffonde una nota al veleno in cui accusa l'Italia di essere un Paese fortemente misogino.

Per la Casellati scatta il "controllo delle schede"? Mossa contro i franchi tiratori

«Tutti parlano dell’importanza delle donne nei ruoli chiave ma alla prova dei fatti quando esce il nome di una donna per un’alta carica si assiste a un fuoco di sbarramento di una violenza inaudita - così nella nota la presidente di Fdi, Giorgia Meloni - Ecco a voi la latente misoginia italiana».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.