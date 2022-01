Giancarlo Giorgetti e l'ipotesi dimissioni dopo la riconferma di Mattarella: "Vuole lasciare"

29 gennaio 2022 a





Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti verso le dimissioni? “Per alcuni questa giornata porta al Quirinale, per me porta a casa” ha fatto sapere il leghista che fin dall'inizio delle elezioni del presidente della Repubblica aveva spinto il premier Mario Draghi al Colle. Dopo la notizia dell'accordo fra i leader per il bis di Sergio Mattarella al Quirinale Giorgetti sgancia la bomba sembrando confermare l'ipotesi che circolava già da tempo: il ministro sarebbe pronto a dare il suo addio. Già Il Foglio aveva raccontato che Giorgetti stessiemeditando una candidatura in regione Lombardia: "Voglio tornare a casa" il pensiero del leghista che nei giorni scorsi quando aveva disertato i Cdm

A "Maratona Quirinale" condotto da Enrico Mentana su La7 l'inviata Sardoni in collegamento con lo studio svela un retroscena: "C'era stato raccontato che aveva fatto capire di essere stanco, che stava preparando gli scatoloni...". "In più occasioni - ricorda il Corriere della Sera - il ministro aveva espresso una linea che era parsa più vicina a quella del premier che a quella del segretario del suo partito".

