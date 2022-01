Giancarlo Giorgetti verso le dimissioni, il ministro con Salvini incontra Draghi

29 gennaio 2022 a

Il ministro leghista Giancarlo Giorgetti minaccia le dimissioni dal governo guidato da Mario Draghi e la possibilità viene confermata da fonti della Lega. Sergio Mattarella non è ancora stato rieletto presidente della Repubblica che deflagra la bomba nel centrodestra. La possibilità che il leghista, vicinissimo al premier, possa lasciare l'incarico di governo è altissima e adesso il caso politico è aperto. Per questo motivo il leader del Carroccio Matteo Salvini ha chiesto un incontro al presidente del Consiglio insieme a Giorgetti.

Una dichiarazione importante arriva da chi in queste ore sa bene cosa stia accadendo: “Per affrontare questa nuova fase serve una messa a punto: il Governo con la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non trasformare quest’anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non serve al paese”. Quali saranno le conseguenze non è ancora possibile prevederlo anche se c'è già chi paventa un bel rimpasto di governo.

"Vuole lasciare il governo". Giorgetti verso le dimissioni dopo il bis di Mattarella

Salvini è stato attaccato anche da Giorgia Meloni dopo l'intesa dei leader sul Mattarella bis. “Il centrodestra parlamentare non esiste più, credo debba avere rappresentanza. Bisogna rifondare il centrodestra daccapo“ ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia che poi è sbottata davanti ai giornalisti annunciando la frattura grave nel centrodestra: Fratelli d'Italia sarà è l’unico a stare all’opposizione del governo Draghi. Da qui la richiesta di Salvini e Giorgetti a Draghi: per rimanere al governo la Lega adesso ha bisogno di qualcosa...

