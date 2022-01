Quirinale, bomba sulla Casellati. Il Domani: 270mila euro di lavori nella sua villa con soldi pubblici

27 gennaio 2022 a

a

a

Il suo nome pare essere uscito da quelli "caldi" delle trattative per il Quirinale. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è la seconda carica dello Stato ma non è escluso che possa tornare in auge nella partita per l'elezione a presidente della Repubblica. A dedicare la prima pagina alla Casellati è il quotidiano il Domani, che sgancia una granata nel giorno della quarta votazione per il Colle, quella in cui basta la maggioranza semplice dei grandi elettori. Tirando in ballo il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Di Maio non si fida di Conte”. Porro svela il retroscena al veleno sul M5S

Nella prima pagina del quotidiano si parla di "Superbonus Casellati": "Salvini vuole la candidatura alla presidente del Senato" al Colle, si legge sul Domani, ma da "ministero dell'Interno ha investito una somma monstre per la sicurezza della casa di Padova" della Casellati e di suo marito. Si parla di 270mila euro di lavori pagati con soldi pubblici giustificati con ragioni di sicurezza.

Il M5S dice no a Casini e snobba Cassese. Scanzi si fa portavoce: “Paragonava Conte ad Orban”

"I lavori di ristrutturazione sono già costati 175 mila euro", si legge, sono stati "cambiati tutti gli infissi e le finestre. Altri 95 mila euro sono già stati preventivati per il muro del giardino". "'Motivi di sicurezza' dice la prefettura. Domani ha sentito Mattarella, Fico e gli ex presidenti Boldrini e Grasso: tutti hanno negato investimenti pubblici nelle loro abitazioni".

Piacione contro secchione. Quirinale, se non va Casini c'è Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.