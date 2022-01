Luca Morisi torna in scena? Il rebus sul messaggio cancellato nella chat della Lega

26 gennaio 2022 a

Mentre le forze politiche si confrontano sull’elezione del nuovo presidente della Repubblica, e il segretario della Lega Matteo Salvini cerca di ritagliarsi il ruolo di king maker, ecco rispuntare Luca Morisi. L’inventore della ’Bestia' leghista, uscito di scena dopo l’indagine dei mesi scorsi, è tornato a farsi sentire nella chat che il Carroccio utilizza per comunicare con i giornalisti. Una apparizione però brevissima visto che il messaggio su Whatsapp inviato nel gruppo ’Info Salvini-Lega' è stato immediatamente cancellato. «Se vuole Morisi può tornare a lavorare con me anche subito. È una bravissima persona massacrata sul nulla per attaccare me. I giudici hanno detto che non ha fatto nulla. La mia porta per lui è sempre aperta» aveva detto Salvini. E in molti si chiedono adesso se il guru dei social leghisti sia tornato in pista proprio nel momento clou della partita del Quirinale.

