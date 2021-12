Morisi, il ritorno. Ecco che ruolo ricoprirà nella Lega dopo l'assoluzione

17 dicembre 2021 a

a

a

Luca Morisi tornerà in pianta stabile a lavorare con la Lega già a gennaio. Un segnale l'aveva dato già Matteo Salvini ospite a "Non è l'Arena" di Massimo Giletti. "Se vuole Luca Morisi può tornare a lavorare con me anche da subito. La mia porta è spalancata" aveva detto il leader della Lega.

Eccellenze del made in Italy e black friday, Amazon accoglie le Pmi italiane

E i dettagli del ritorno, secondo un retroscena vergato da Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano, sarebbero già stati definiti. WLo farà, secondo fonti vicine a Salvini, in una veste diversa: non più come capo della "Bestia" social del Carroccio, ma per lui potrebbe arrivare una nomina ad hoc come consigliere della comunicazione del segretario" scrive Il Fatto.

Video su questo argomento Caso Morisi, Salvini: "Depositata richiesta archiviazione. Giornalisti si scusino per il fango"

L'ufficialità del ritorno di Morisi dovrebbe arrivare a fine gennaio. E Salvini, scrive ancora il quotidiano diretto da Marco Travaglia, vuole esaltare il caso del suo portavoce come massimo esempio della "malagiustizia italiana".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.