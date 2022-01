Riappare Enrico Michetti: l'ex candidato sindaco di Roma votato come presidente della Repubblica

26 gennaio 2022 a

a

a

Rispunta Enrico Michetti. L’ex candidato sindaco di Roma per la coalizione di centrodestra aveva perso le elezioni nel confronto al ballottaggio con Roberto Gualtieri dopo essere stato il più votato al primo turno e, in seguito alle sue dimissioni da consigliere comunale, era uscito dai radar. Ed oggi è riapparso all’improvviso quando Roberto Fico, presidente della Camera, ha pronunciato il suo nome nello spoglio delle schede al terzo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Un attestato di stima di qualche amico?

La telefonata che non ti aspetti: incursione di Grillo in diretta da Mentana

Alcune preferenze sono state date anche al sindaco di Milano Giuseppe Sala, a Umberto Bossi, ma pure a Clemente Mastella e Giancarlo Giorgetti, Pierluigi Castagnetti. Voti anche per il giornalista Bruno Vespa, per l’ex generale Pappalardo, per l’alpino Enzo Chiapponi, per il giornalista sportivo Marino Bartoletti, per l’ex ministro leghista Roberto Castelli e per Giulio Tremonti. Un voto anche a Mario Draghi, Giorgio Almirante e Emma Bonino. Tra i votati è spuntato il nome di Rino Formica e quello dell’attore Mario Girotti, più noto con il nome d’arte Terence Hill. Un voto per il cantautore romano Claudio Baglioni e per l’attrice comica Gegia, pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.