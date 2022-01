La telefonata che non ti aspetti: incursione di Beppe Grillo in diretta da Enrico Mentana

26 gennaio 2022 a

a

a

Prima un messaggio chiarissimo: "Tutto falso". Poi Beppe Grillo decide di telefonare in diretta ad Enrico Mentana, che conduce la sua Maratona Mentana su La7, per ribadire che è falso il contenuto della sua presunta telefonata con Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, per sponsorizzare Mario Draghi al Quirinale. Lui dice di non avere mai parlato dell'ipotesi: "Con Conte non abbiamo mai parlato di Draghi al Colle". Il tutto rigorosamente senza filtri e con Mentana che parla al telefono davanti alle telecamere e poi commenta: "È un uomo del secolo scorso come me, o telefona o manda sms".

