La notte di fuoco della politica: ore piccole per trovare un'intesa sul Quirinale

Anche il secondo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica si è concluso con un nulla di fatto, con nessun candidato che è stato in grado di raggiungere il quorum dei due terzi dei grandi elettori. E ora? Adesso iniziano le manovre per riuscire a trovare un punto di incontro tra destra e sinistra dopo i piccoli passi in avanti registrati in giornata. “Stanotte si lavora, tutta notte. Contatti e incontri, tra i leader delle due coalizioni in attesa di trovare una soluzione. Che va cercata in queste ore e ancor prima dell'incontro di domani tra le due delegazioni ristrette di centrodestra e centrosinistra” le parole all'Adnkronos di uno dei leader coinvolti nelle trattative in corso per arrivare a un nome condiviso sul Quirinale. Sarà una lunga notte, l’appuntamento per il terzo scrutinio è per domani mattina alle 11.

Alla sinistra non va bene nessun nome: Letta boccia la terna del centrodestra

