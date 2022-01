“Si voti due volte al giorno”. Matteo Renzi è stufo dei balletti sul Quirinale: crisi pesantissima, basta show

25 gennaio 2022 a

a

a

Matteo Renzi manda un segnale a tutti i leader politici e invita a far in fretta sull’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Intercettato dai cronisti presenti alla Camera il leader di Italia Viva ha alzato la voce affinché si arrivi velocemente ad un nome che possa occupare la poltrona del Quirinale: “Spero che la presidenza decida per far votare due volte al giorno. Serve un’accelerazione, bisogna fare presto. C'è una crisi pensantissima in Ucraina, la crisi economica su energia e gas, regole assurde per i ragazzi di materne ed elementare a scuola per la dad, almeno il Parlamento abbia la consapevolezza di quello che si sta giocando. Il mio è un appello a fare presto, e fare bene. Auspico che si metta fine a questo balletto”.

Conte è accerchiato: spaccatura con Di Maio su Draghi e il Pd lo impallina su Frattini

Renzi si è poi espresso con ironia sulle rose di nomi che starebbero preparando centrodestra e il trio di alleati Pd-M5S-Leu: “Le cinquine vanno bene a tombola, non in Parlamento. Noi siamo fuori dalle rose, di centrodestra e di centrosinistra. Io ho sempre detto che il centrodestra ha diritto di avanzare un nome. Lo faccia, si tiri fuori un nome e lo si faccia crescere in aula, si inizi a votare. Vedo una mancanza di regia come nel 2013. Ma noi dobbiamo fare presto e fare bene. Questo non è uno show”.

"Nomi senza tessera di partito". L'indizio di Salvini che mette in crisi il Pd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.