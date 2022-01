Da Amadeus a Vespa, Zoff e Corona. Tutti i nomi del Quirinale

24 gennaio 2022 a

a

a

Durante lo spoglio per l’elezione del Capo dello Stato, effettuato dal presidente della Camera Roberto Fico, emerge, come previsto, che la stragrande maggioranza delle schede è bianca. A sorpresa, spunta qualche voto «goliardico» per Amadeus, Bruno Vespa, Claudio Lotito, Alberto Angela, Alfonso Signorini, Giuseppe Cruciani, Mauro Corona e Claudio Sabelli Fioretti.

Video su questo argomento Spoglio Quirinale, così spunta il nome di Piero Angela

Alcuni voti sono andati anche al magistrato Nicola Gratteri, a Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, Dino Zoff e Sabino Cassese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.