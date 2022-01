Presidente della Repubblica, primo voto alle 15.08 di lunedì. Ma spunta l'errore nella lista

20 gennaio 2022 a

Si inizia lunedì 24 gennaio alle 15.08 in punto con la prima chiama dei senatori. Poi toccherà ai deputati. I primi a votare il nuovo presidente della Repubblica saranno 4 deputati "prevotanti" (Cortellazzo, Dall'Osso, Noja e Penna), poi i 6 senatori a vita. A quel punto inizieranno i senatori. Sono divisi in gruppi da 50, tranne il primo da 60 e l'ultimo da 14. La prima in ordine alfabetico sarà la senatrice del Misto Rosa Silvana Abate. Ma nel calendario stilato per l'occasione dal Parlamento che si riunisce in seduta comune c'è un errore. Infatti, il suo nome è stato scritto "Abbate", con due B anzinché una. Chi ha stilato la lista dell'ordine di voto probabilmente l'ha confusa con la collega Patty L'Abbate del M5s. Lei sì che ha la doppia B nel cognome, ma l'iniziale è la L.

Errore a parte, la prima chiama dei senatori terminerà alle 16,27 con il senatore Zuliani. Poi sarà la volta della seconda chiama che durerà solo dieci minuti. A quel punto a dover esprimere il proprio voto per scegliere il successore di Sergio Mattarella saranno i deputati. Si inizia con l'onorevole Acunzo alle 16,41, per finire alle 19.17n col collega Zucconi. La seconda chiama dei deputati durerà 18 minuti. Infine, toccherà ai 58 delegati regionali. Ed è allora che scopriremo se il centrodestra avrà votato compatto il nome di Silvio Berlusconi. La prima votazione sarà indicativa anche per capire quali possano essere le reali chanche dell'attuale presidente del Consiglio Mario Draghi.

