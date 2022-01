M5s, porno agguato in Senato: hackerata la diretta e il convegno è hard

17 gennaio 2022 a

Di trasparente c'era soprattutto la scena che è andata in onda all'improvviso lasciando tutti, presenti e connessi, senza fiato. È stato pazzesco il porno agguato al MoVimento Cinque Stelle in Senato: i grillini oggi pomeriggio, lunedì 17 gennaio, avevano organizzato a Palazzo Madama il convegno "Per una PA trasparente: dati aperti per il decisore politico". A un certo punto l'incidente hot quando, di fronte all'attonita senatrice Maria Luisa Mantovani, che moderava l'incontro organizzato da Mario Turco, è partita la bollente scena di un film porno Hentai. "I risultati della ricerca medica e scientifica..." spiegava la Mantovani quando sullo schermo è apparsa la coppia sul letto con tanto di gemiti. Una scena lunghissima che ha mandato in tilt parlamentare e regia.

La senatrice ha chiesto subito aiuto: "Qualcuno si è introdotto". E ancora: "Datemi una mano". Ma la scena sessuale ormai era partita di fronte agli sguardi increduli del premio Nobel, il prof. Giorgio Parisi e dei medici e docenti invitati a partecipare.

