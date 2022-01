Pioggia di euro all'Erasmus che piace a Prodi

Gianfranco Ferroni 18 gennaio 2022 a

Uno dei più grandi sostenitori dell’Erasmus, il progetto che fa viaggiare gli studenti per l’Europa, è sempre stato Romano Prodi. Ora arrivano oltre 3,1 miliardi di euro di stanziamento, targato Commissione europea, per le proposte 2022 di Erasmus+, per portare in giro in tutto il continente milioni di persone con la scusa dell’istruzione e della formazione, senza dimenticare lo sport. Una vera e propria pioggia di euro, con un obiettivo che è sempre lo stesso, ovvero «migliorare le competenze e le prospettive professionali».

Il bando fissa diverse scadenze: la prima è prevista per il 16 febbraio, l’ultima il 4 ottobre. Dice un alto funzionario europeo che «con tutti questi viaggi Erasmus, in tempi di pandemia, il Covid ringrazia». Come dargli torto? A proposito: indimenticabile, sul tema Erasmus, l’articolo che Paolo Becchi aveva scritto nel 2018 per raccontare l’esperienza «universitaria» vissuta da suo figlio in quel di Amburgo. Altro che Barcellona...



