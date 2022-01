Poliziotti in rivolta: "No alle mascherine rosa, sono indecorose"

13 gennaio 2022 a

Una vera e propria rivolta contro le mascherine rosa fornite dal ministero dell'Interno, perché indecorose ed "eccentriche" rispetto al colore della divisa. E' il senso di una comunicazione del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) al capo del corpo, Lamberto Giannini.

"Non si conoscono le ragioni sottese all’acquisto di mascherine di un colore che dovrebbe apparire prima facie non consono alla nostra Amministrazione e suscita perplessità la scelta di approvare tale acquisto. Chiediamo un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con mascherine di un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l’uniforme della Polizia di Stato evitando dispositivi di altri colori o con eventuali decorazioni da ritenere assolutamente inopportuni soprattutto se acquistati e forniti dall’Amministrazione" si legge nella missiva. Il rosa non trasmetterebbe "autorevolezza" denuncia il sindacato.

