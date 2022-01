L'Aria che Tira, Myrta Merlino manda in estasi Ignazio La Russa: “Arruolata in Fratelli d'Italia”

10 gennaio 2022 a

Ennesimo siparietto divertente tra Ignazio La Russa e Myrta Merlino. La conduttrice de L’Aria che Tira, talk show in onda su La7, ha aperto la puntata del 10 gennaio con una dura invettiva nei confronti del governo Draghi per la gestione del Covid e ha ricevuto l’applauso del senatore di Fratelli d’Italia, ospite in collegamento: “Ho registrato la tua introduzione di questa trasmissione, la tua critica alle incongruenze del governo nella campagna contro l’epidemia. Non ho più bisogno di fare campagna elettorale, le nostre posizioni, che qualcuno ha detto no-vax e io sono tre volte vaccinato, Giorgia Meloni è vaccinata, sono esattamente identiche a quelle che hai espresso tu all’inizio sulla confusione e sulle incongruenze delle risposte”.

“Decisioni offensive e inutilmente punitive”. La terribile furia della Merlino con Draghi

"Praticamente mi sta arruolando” scherza la Merlino nel sentire il discorso del senatore di FdI, con La Russa che conclude così il siparietto con la giornalista: “T'hanno arruolato a sinistra per tanti anni e ora ti arruolo io per una volta. Sono d’accordo con tutto quello che ha detto ad inizio trasmissione la Myrta, non mi date altri ruoli. Sono cose che diciamo da sempre”.

