Michelle Obama presidente: i democratici Usa scaricano Joe Biden e spingono per l'ex first lady

28 dicembre 2021 a

a

a

Il gradimento di Joe Biden è ai minimi storici e i democratici degli Stati Uniti d’America sono pronti a correre ai ripari. La carta per il 2024 sarebbe rappresentata da Michelle Obama, moglie di Barack, per due volte eletto presidente negli Usa. L’ex first lady è la prima scelta per la presidenza dopo i dati flop dell’attuale inquilino della Casa Bianca e, come riporta Dagospia, ha ricevuto l’appoggio pubblico del podcaster Joe Rogan: “È fantastica, è intelligente, è la moglie del miglior presidente che abbiamo avuto. Se decidesse di candidarsi, vincerebbe”. La vice di Michelle sarebbe Kamala Harris, ai ferri corti con Biden per il poco spazio avuto nell’attuale amministrazione. Dall’altra parte i repubblicani sono pronti a schierare il duo formato dall'ex presidente Donald Trump e il governatore della Florida Ron Desantis.

Super Kamala resta in panchina, nonno Joe la ignora

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.