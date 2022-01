Mario Draghi profondamente deluso dai partiti: balletti politici con gli ospedali al collasso

05 gennaio 2022 a

Una lunga e intensa giornata, che lascerà inevitabilmente degli strascichi nelle future azioni del governo guidato da Mario Draghi. Né rabbia né irritazione, ma la speranza delusa, questo sì, per le solite dinamiche scattate tra partiti nonostante il momento delicato per il Paese, con la crescita dei contagi e delle vittime. Fonti vicine al premier, raccontano all'Adnkronos che il presidente del Consiglio confidava di non assistere al solito 'balletto' tra forze politiche sull’obbligo vaccinale e tutte le altre questioni. Il ragionamento fatto dai fedelissimi del presidente del Consiglio va oltre la politica e pensa al momento di crisi dovuto al Covid: “Dal momento che quello che si cerca di fare è trovare soluzioni per contenere i rischi per la tenuta degli ospedali e non il compromesso politico”.

