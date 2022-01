Attacchi volgari ai no vax. Ora la Francia volta le spalle a Macron

05 gennaio 2022 a

"Voglio rompere i c... ai no vax". Può il presidente francese, Emmanuel Macron farsi scappare una simile volgarità? Macron vuole ricandidarsi all’Eliseo e questa uscita gli creerà sicuramente qualche problema visto che, secondo l’opposizione, mette i francesi gli uni contro gli altri.

«I non vaccinati, voglio davvero farli inc..... E continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia», ha detto martedì in un’intervista a Le Parisien. E poi ha aggiunto: «Una persona irresponsabile non è più un cittadino». Il presidente ha aggiunto che continuerà a incalzare ("emmerder", far rotolare nella m...., letteralmente) i non vaccinati «senza tregua», impedendo loro di andare al ristorante, al bar, al cinema o a teatro.

Scatenata l’opposizione, per una volta unita, dall’estrema sinistra all’estrema destra, passando per la destra gollista. «Il presidente è in grado di controllarsi quando si esprime? L’Oms dice che bisogna convincere piuttosto che costringere. E lui? Dice che "vuole rompere i c...." ancora di più. È avvilente», ha scritto in un tweet il leader e candidato alle presidenziali della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon. «Macron è indegno della sua funzione», ha aggiunto, sempre su Twitter, la leader e candidata all’Eliseo del Rassemblement National, Marine Le Pen, aggiungendo che «un presidente non dovrebbe dire quelle cose» perchè «è il garante dell’unità della nazione» e «si ostina a dividerla». Idem per il polemista di destra Eric Zemmour, che critica il fatto che il presidente uscente dica «apertamente che vuole rompere i coglioni a una categoria di francesi»; e per la candidata all’Eliseo gollista, Valerie Pecresse, che ha affidato all’entourage il compito di dichiarare che Macron «divide il Paese». Anche il candidato comunista alle presidenziali, Fabien Roussel, ha evidenziato in un tweet le «dichiarazioni indegne e irresponsabili del presidente della Repubblica». Condanne analoghe sono state espresse da esponenti dei Verdi.

L’uscita ha rilanciato il dibattito sulla vaccinazione obbligatoria, che il presidente però è tornato a escludere: «Se domani dico ’tutti gli adulti devono essere vaccinatì, come lo controlli e qual è la sanzione? Questo è il vero argomento. Obbligherò le persone a farsi vaccinare? Le imprigiono e poi li vaccino?».

