Quirinale, il monito di Gianni Letta a Silvio Berlusconi: “Così ti bruci. Non rischiare, appoggia Mario Draghi”

04 gennaio 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi sogna la poltrona del Quirinale, ma Gianni Letta cerca di riportarlo alla realtà dei fatti. Il leader di Forza Italia è impegnato in trattative e telefonate per tentare di concretizzare il colpaccio, ma arriva una doccia fredda dal suo più fedele consigliere, del quale sono state riportate alcune confidenze da Repubblica: “Sto facendo di tutto per far comprendere a Silvio che il rischio di bruciarsi è altissimo, nella corsa al Quirinale che ormai si è intestato, ma sono l’unico che si è preso l’ingrato compito di farglielo notare” le parole del braccio destro del Cavaliere.

Draghi e quei paragoni dannosi con Ciampi ed Einaudi

Letta, confidatosi con gli amici più stretti, negli ultimi giorni ha incontrato il nipote Enrico e Goffredo Bettini, i leader del Movimento5, con una delegazione composto da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio ed Emilio Carelli, ex giornalista del Tg5. La convinzione dell’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio è che la strada per portare Berlusconi al Quirinale sia troppo ardua e quasi del tutto impraticabile. Il consiglio che lascia al Cav è di prendersi i meriti della soluzione rappresentata da Mario Draghi, diventando il vero e proprio kingmaker di questa elezione del presidente della Repubblica. Ad Arcore e dintorni l’atmosfera è tesissima e le bocce sono cucite, ma la chiusura di Letta e del Pd non è stata affatto gradita.

Nessun congresso sul caso D'Alema. Letta frena la rivolta nel Pd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.