Dino Giarrusso si candida in Sicilia senza dirlo a Conte, disastro M5s in diretta tv. I grillini scoppiano?

L'ultimo disastro politico e di comunicazione del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si consuma sulle elezioni regionali in Sicilia. A scatenare il solito caos grillino Dino Giarrusso, che con l'avvocato di Volturara Appula non avrebbe un rapporto idilliaco, tutt'altro. Tanto da scavalcarlo e annunciare la sua candidatura per il M5s in Sicilia, senza neanche consultarlo.

Il tutto si consuma in pochi minuti, lunedì 3 gennaio, durante la puntata de L'aria che tira su La7. "Mi candido alla presidenza della regione Sicilia" dice l'ex Iena che ripropone per il voto del prossimo novembre. "Ovviamente mi sottoporrò alle primarie, innanzitutto tra gli elettori del Movimento 5 stelle e poi di tutte le forze che vorranno unirsi", ha messo le mani avanti Giarrusso. Ma lo strappo è evidente, tanto che gliene viene chiesto conto. Insomma, come la mette con Conte? "Ne parleremo" è la replica glaciale.

Insomma, Giarrusso non ne ha parlato col capo politico del suo movimento, ma ha accolto positivamente l'input della base: "Ho ricevuto migliaia di messaggi di persone che mi chiedono di candidarmi alla presidenza della Regione Sicilia, mi metto a disposizione. Il modo migliore per vincere le elezioni è avere una candidatura sostenuta dai cittadini. Si può vincere solo se si è uniti contro un centrodestra che ha governato molto male", è il problema del grillino.

L'uscita non è piaciuta ai vertici M5s. Mentre Conte si è trincerato in un silenzio eloquente, una nota del Movimento sottolinea come l'annuncio dell'europarlamentare sia "un’iniziativa assolutamente personale non concordata con i vertici del Movimento. Non sono ancora decise le modalità delle candidature e qualsiasi anticipazione in questo senso risulta fuori luogo". Se ne riparlerà, il dato di oggi è che la galassia grillina è completamente senza controllo.

