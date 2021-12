Tagadà, il sottosegretario Andrea Costa anticipa le regole sulla nuova quarantena: "Sì alla proposta di esenzione per chi ha il booster"

29 dicembre 2021 a

La riunione del Comitato Tecnico scientifico con gli esperti di governo si è appena conclusa e il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è ospite di Tagadà nella puntata di mercoledì 29 dicembre. Alla domanda del conduttore Alessio Orsingher su come sarà la nuova quarantena il sottosegretario anticipa il tema sul tavolo dell'imminente cabina di regia che precederà il Consiglio dei ministri. "Il nodo è la quarantena. Personalmente sono favorevole alla proposta di esenzione per chi ha il booster" dice Costa. Oggi l'80% delle terapie intensive è occupato dai no vax, quelli che non hanno nemmeno una dose di vaccino.

D'altronde la posizione del sottosegretario sulle regole della nuova quarantena di fronte alla recrudescenza del virus e al picco di contagi che rischia di paralizzare l'Italia era già chiarissima dopo l'intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Non saremmo credibili nell'invitare a fare il richiamo se non fossimo convinti che dà una maggiore protezione - aveva spiegato Costa - Protegge dalla variante Omicron e, anche se i contagi aumentano, le conseguenze sono meno gravi”.

