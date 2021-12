Covid e contagi, cannonata finale di Giorgia Meloni contro il governo: "Così ha perso tempo e fallito"

29 dicembre 2021 a

Mentre procede a ritmo serrato la girandola di incontri con il comitato tecnico scientifico e la cabina di regia prima del Consiglio dei ministri che approverà le ultimissime misure anti-Covid - che dovrebbero rivoluzionare quarantena, green pass e le regole sulle mascherine - subito dopo la comunicazione del peggior bollettino di sempre (con quasi 100 mila contagi) arriva l'affondo della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni contro il governo. Nel mirino il premier Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza che secondo la Meloni avrebbero clamorosamente fallito.

"Il Governo in questi mesi ha perso tempo. Ha puntato tutta la sua strategia sul green pass pensando, erroneamente, che con questo strumento si potesse contenere il contagio mentre nulla ha fatto per potenziare i mezzi di trasporto, per mettere in sicurezza le scuole e i luoghi pubblici con l'aerazione meccanica: tutte proposte che Fratelli d'Italia ha avanzato da tempo". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia

"L'Esecutivo - aggiunge - è rimasto inerme e sordo ad ogni nostra richiesta e i risultati nefasti sono sotto gli occhi di tutti. Gli italiani sono stanchi di pagare le scelte sbagliate di un Governo che mortifica il Parlamento a colpi di fiducia e i cittadini con le sue decisioni contraddittorie ed errate".

