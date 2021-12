L'Aria che Tira, "basta con le mascherine degli amici del Pd". Donzelli (Fdi) ammutolisce la Malpezzi

29 dicembre 2021 a

a

a

Ma anche basta. Sulle mascherine “degli amici del Pd” durissimo scontro in tv a La7 – durante l’Aria che tira – tra Giovanni Donzelli, dirigente di primo piano di Fratelli d’Italia e la presidente dei senatori Pd, Simona Malpezzi.

Troppe “commesse milionarie”, accuse l’esponente del partito della Meloni: “Io ancora aspetto di vedere come finiranno le inchieste - premette Donzelli - ma sicuramente c'è stata poca trasparenza sulle mascherine comprate in Cina al triplo del prezzo al quale le si poteva trovare e con commesse milionarie per gli amici del Pd".

La Malpezzi non riesce a reagire con immediatezza e si limita a scuotere la testa, anche perché probabilmente c’era poco da dire. "Io mi auguro maggiore trasparenza – insiste Donzelli - ma il problema oggi sono le mascherine Ffp2, il problema è la produzione. Ovviamente, mancando le mascherine vengono vendute a un prezzo sempre più alto. Calmierarne i prezzi e fare una produzione seria, senza le commesse agli amici del Pd, sarebbe necessario e urgente".

Quindi, rivolto alla Malpezzi: "Noi lo diciamo da sempre che è utile vaccinarsi, non giocate a farci passare per no vax. Però non è utile per voi continuare a mentire agli italiani. Se continuate a dire che i vaccinati non finiscono in ospedale e non muoiono, gli italiani che si ritrovano il parente, l'amico e il vicino di casa vaccinato e in terapia intensiva poi non credono più alle istituzioni e a quel punto danno credito ai no vax". La Malpezzi inizia a sbraitare, ma Francesco Magnani, conduttore in sostituzione di Myrta Merlino, le fa abbassare l'audio dei microfoni dando la parola all'esperto, lo pneumologo Luca Richeldi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.