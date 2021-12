Roberto Speranza e il clamoroso sondaggio di Natale: la classifica sorprende il ministro

25 dicembre 2021 a

Chi c'è al primo posto tra i ministri? Sotto l'albero di Natale la sorpresa degli italiani sul governo guidato da Mario Draghi. Nel sondaggio realizzato per affaritaliani.it Roberto Speranza, il responsabile del dicastero della Salute, conquista il podio. Anche se in calo dello 0,5% rispetto alla rilevazione precedente, si conferma in prima posizione con il 52,7 per cento. Medaglia d'argento tra i ministri Daniele Franco (Economia) con il 51,8%. Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è in terza posizione con il 50,9%.

Tra i presidenti di regione, vince e per distacco il doge del Veneto, Luca Zaia che incassa il 67,1% in termini di fiducia. In seconda posizione il Governatore della Campania Vincenzo De Luca con il 62,9%. Medaglia di bronzo per Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) con il 62,4%.

Infine i sindaci: primo Antonio Decaro di Bari con il 63,4%, seguito da Luigi Brugnaro di Venezia con il 62,7% e da Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, che è appaiato al terzo posto con Dario Nardella, Firenze, entrambi al 61,3 per cento.

