Il tampone obbligatorio spacca il governo, cosa dice Sibilia sulla stretta di Natale

Il tampone obbligatorio provoca mal di pancia anche all'interno del governo. Come dimostrano le parole di Carlo Sibilia, sottosegretario all'Interno del governo Draghi.

Obbligo, green pass e tampone:, variante Omicron sulle feste. "Scelte congrue" pronta la stretta del governo

«L’ipotesi di un tampone obbligatorio per i vaccinati per accedere a luoghi al chiuso come teatri e cinema sarebbe una misura punitiva nei confronti di chi ha osservato le regole. Creerebbe messaggio ambiguo, oltre a triplicare il prezzo per accedere agli spettacoli. Ritengo che la priorità sia incrementare e velocizzare il piano vaccinale, accelerare sulla somministrazione della terza dose, così come persuadere gli indecisi. Bisogna evitare messaggi confusi penalizzando, tra le altre cose, settori dello spettacolo e degli eventi che hanno già sofferto molto quest’anno». È quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

