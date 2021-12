Il tampone per i grandi eventi è un autogol, Bassetti bastona la stretta di Natale

19 dicembre 2021 a

Il tampone per i grandi eventi sarebbe un autogol e una bastonata alla campagna vaccinale. Matteo Bassetti non ha dubbi e critica l'ipotesi di stretta di Natale trapelato nelle scorse ore. "Vorrebbe dire rimangiarsi tutto quello che si è detto il 5 dicembre - dichiara Matteo Bassetti durante Controcorrente su Rete4 - Mi sento tranquillo se allo stadio ci sono persone con tre dosi. L'importante è non vedere forme gravi della malattia".

Secondo il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova, le strade da seguire sono altre: "E' arrivato il momento di arrivare all'obbligo vaccinale - prosegue Bassetti - Dal 10 gennaio chi non è vaccinato deve pagare una sanzione. E' assurdo che ci siano persone di 70-80 anni non vaccinate".

L'infettivologo esclude l'eventualità di un lockdown. "Non torneremo al lockdown - conclude Bassetti rivolgendosi a Veronica Gentili - L'unico lockdown potrebbe essere deciso per i non vaccinati"

