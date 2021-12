Lo sapevano che non durava 12 mesi, la Maglie svela il bluff del green pass

18 dicembre 2021 a

"Sapevano che il green pass non sarebbe durato 12 mesi". Maria Giovanna Maglie non ha dubbi e accusa il governo di aver fatto il gioco delle tre carte sul certificato vaccinale.

Ma le parole della giornalista sono ancora più esplicite e tirano in ballo perfino la comunità scientifica: "Ma lo sapete perché hanno fissato lo stesso la durata a 12 mesi? - si chiede la Maglie - Perché altrimenti non avrebbero saputo come fare per organizzarsi. Senza dimenticare che lo scorso 22 luglio Draghi ha assicurato agli italiani che chi faceva il vaccino non si sarebbe contagiato e invece non è vero. Hanno detto che i tamponi non sono sicuri e invece adesso li usano anche per i non vaccinati".

Libertà personale distrutta, terrore sui bambini e i grandi buchi del vaccino: Maglie scatenata

La Maglie spara a zero sulla miopia e opacità delle scelte politiche. "Si è seguita solo la strada del vaccino e questo è criminale - attacca la Maglie - Se oggi si parla di lockdown vuole dire che siamo tornati di nuovo al punto di partenza".

