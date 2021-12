Pirozzi, che schiaffo al sindaco eroe di Amatrice, torna ad allenare ma lo accolgono con gli insulti

17 dicembre 2021 a

Non è stata delle migliori l'accoglienza riservata dai tifosi della Sambenedettese a Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e attualmente consigliere regionale del Lazio, che ha deciso di tornare in panchina ad allenare. Il tecnico è il nuovo allenatore della Sambenedettese.

Il clima è piuttosto caldo, la Sambenedettese, quart'ultima in serie D, rischia seriamente la retrocessione in eccellenza. Ma non si vede perché a farne le spese debba essere un tecnico che non ha ancora diretto un allenamento. Eppure, in città è apparso uno striscione eloquente: "Pirozzi, resta tra le pecore. San Benedetto ti schifa". Firmato: Curva Nord Massimo Cioffi.

Pirozzi è salito agli onori delle cronache nazionali per l'impegno politico e sociale. Dall'agosto 2016, data del terremoto ad Amatrice, è in prima linea per chiedere che al paese venga restituita la dignità.

