La seria preoccupazione per Mario Draghi al Quirinale. Il dubbio tremendo di Gianrico Carofiglio a Otto e mezzo

Enorme stima per Mario Draghi ma l’augurio è che non venga eletto presidente della Repubblica. Lo scrittore Gianrico Carofiglio è tra gli ospiti della puntata del 17 dicembre di Otto e mezzo, programma su La7 condotto da Lillo Gruber e teme per il futuro dell’Italia se l’ex banchiere centrale dell’Unione Europea lasciasse il suo posto da capo del governo per fare il salto al Colle: “Sono seriamente preoccupato che Draghi non sia più a Palazzo Chigi, se lui va a fare il presidente della Repubblica non si va subito a votare e quindi nessuno avrà l’autorevolezza, la capacità, il pedrigree, per tenere la maggioranza come la tiene lui. Rischiamo di andare incontro ad un anno complicato. C’è il rischio di sperperare quanto è stato creato. Qualcuno dice che facendo il presidente della Repubblica lui controllerebbe il governo, ma credo che sia un’idea complicata e una cosa audace. So che quanto dirò non piacerà a Draghi, visto che credo che lui voglia andare al Quirinale, io preferirei rimanesse a Palazzo Chigi per il bene del Paese. È incredibile - la chiosa dello scrittore - sono d’accordo con Matteo Salvini su una cosa”.

