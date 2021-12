Ha lo sguardo alla Clint Eastwood, la Bernini svela il segreto di Draghi

Federica Pascale 17 dicembre 2021 a

“Con quello sguardo alla Clint Eastwood, ha zittito tutti quelli che hanno cercato di bacchettarlo.” Parole di zucchero quelle della capogruppo al Senato di Forza Italia Anna Maria Bernini, ospite di Barbara Palombelli nella puntata del 17 dicembre di Stasera Italia su Rete 4.

“Un augurio per Draghi, di arrivare sexy fino a 91 anni” replica la Palombelli. “Gli auguro di arrivarci allo stesso modo, perché Clint Eastwood c’è arrivato molto molto bene!” dice ancora la Bernini. Le due, fan di Eastwood ma anche di super Mario, se la intendono.

Si parlava del settimanale britannico "The Economist" che ha recentemente incoronato l’Italia come “Paese dell’anno”, anche se il giornalista e scrittore Antonio Caprarica ci ricorda che, in realtà, la competizione per vincere questo premio era assai poco lusinghiera visto che il nostro Paese gareggiava con altri come Samoa, Moldavia, Zambia e Libano.

“Noi, con grande rispetto per tutte le testate, non abbiamo mai dato grande importanza a quel che diceva il "The Economist", Soprattutto in alcuni momenti della nostra storia politica – afferma Bernini - Certo, però, sta diventando una specie di referendum su Draghi al Quirinale. Per quanto ci riguarda vale un principio di realtà. Draghi ha cominciato un percorso con gli italiani e ha preso diversi impegni anche con l’Europa. Venendo meno la Merkel, sostituita da una figura più di sfondo almeno al momento, Draghi giganteggia. È un ragazzo dell’Europa.”

