Sergio Mattarella scaccia il bis al Quirinale. Il messaggio al corpo diplomatico: "Il mio è un commiato"

16 dicembre 2021 a

a

a

Dopo il saluto a Papa Francesco quello alla cerimonia di scambio di auguri con il Corpo Diplomatico. Il presidente Sergio Mattarella nel discorso tenuto davanti agli ambasciatori pesa le parole, che diventano macigni nel pieno delle manovre per il Quirinale.

Francesco Storace: "Manovre sinistre sul Quirinale"

"Quella di oggi per me è anche l’occasione di un commiato", ha detto il capo dello Stato giunto alla fine del suo settennato e che alcuni vorrebbero mantenere sul Colle, in un bis che sarebbe una forzatura dal momento che c'è in ballo un riforma che lo impedirebbe dalla prossima elezione.

I beni di Letta sono un mistero: la sinistra non dà il buon esempio

Insomma, quello del capo dello Stato pare un messaggio ai partiti: niente bis. E forse potrebbe esserlo anche il passaggio sulle donne. Il presidente della Repubblica ha notato "con piacere, come negli ultimi sette anni, anche tra le vostre fila, la presenza femminile sia andata aumentando. Questo è uno sviluppo estremamente positivo. Sono profondamente convinto che il contributo delle donne nelle nostre società sia prezioso e sia interesse di tutti che venga maggiormente valorizzato. Il mondo ha bisogno del contributo attivo e partecipato di tutti. E penso anche a quello delle giovani generazioni". Forse anche lui tifa per una donna al Quirinale?

La profezia di Di Maio sul Colle. Ecco perché Berlusconi può sperare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.