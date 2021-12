La grande balla della politica. Giovanni Tria a Stasera Italia vota Mario Draghi per il Quirinale: ampia stabilità

14 dicembre 2021 a

Il futuro di Mario Draghi deve essere al Quirinale. Ne è convinto Giovanni Tria, ministro dell'Economia nel governo Conte I, ospite nella puntata del 14 dicembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 sotto la conduzione di Stasera Italia: “Vedrei Draghi come presidente della Repubblica, però ci sono anche altri che lo possono fare ovviamente. In questo momento Draghi darebbe maggiore stabilità futura. Coloro che dicono che deve rimanere a Palazzo Chigi per avere stabilità, lo dicono per interessi di partito. È una grande balla”. Un ragionamento su cui annuisce anche la Palombelli, d’accordo con il suo ospite: “Al Quirinale si sta per 7 anni, al governo magari per 7 mesi… C’è stabilità dal Colle”.

