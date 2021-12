Ministri burattini e addio Repubblica: la sparata di Francesca Donato contro il "governo autoritario" e lo stato di emergenza

14 dicembre 2021 a

a

a

Nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato alle 17 a palazzo Chigi, sarà esaminata la proroga dello stato di emergenza. E' quanto si legge nella convocazione. Lo stato di emergenza dovrebbe proseguire fino al prossimo 31 marzo: tecnicamente, il Consiglio dei ministri dovrebbe varare un nuovo provvedimento che supera i decreti del precedente governo (che hanno validità solo fino al prossimo 31 gennaio), concedendo dunque un 'extra-time' fino a giugno 2022. Ma nelle intenzioni che filtrano, ci sarebbe comunque la volontà di effettuare una verifica a metà percorso, dunque entro la fine del mese di marzo.

L'omicron è l'inizio della fine, cosa dice il virologo sulla pandemia

L'europarlamentare no-vax ed ex leghista Francesca Donato si è scagliata su Twitter contro questa ipotesi, ormai sempre più concreta: “L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok di Mattarella saranno la certificazione ufficiale del governo autoritario in carica nel 2022. L’Italia non è più una Repubblica”.

L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok di Mattarella saranno la certificazione ufficiale del governo autoritario in carica nel 2022. L’Italia non è più una Repubblica. — Francesca Donato (@ladyonorato) December 14, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.