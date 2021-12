Atreju, Giorgia Meloni premia il ct dell'Italia Roberto Mancini con un presepe

11 dicembre 2021 a

a

a

Roberto Mancini è l’ospite d’onore di Atreju, kermesse organizzata da Fratelli d’Italia nella quale ha ricevuto un premio speciale da Giorgia Meloni. Al commissario tecnico della Nazionale italiana vincitrice del campionato d’Europa disputato la scorsa estate è stato consegnato il premio Atreju, che quest’anno consiste in un presepe. "Sono venuto perché sapevo in cosa consisteva il premio. Siamo stati molto felici di aver dato una grande gioia agli italiani nel luglio scorso in un momento difficile per il Paese. Ora siamo in un momento un po' così, abbiamo questo spareggio, e avremo bisogno di tutti gli italiani” le parole dell’ex calciatore dal palco, dove gli è stato consegnato il presente dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

"Atreju è di sinistra e senza genitori", il nuovo attacco di Saviano alla famiglia

"Grazie mister per la tua presenza. Noi saremo qui, con la bandiera tricolore, a tifare perché la nostra nazionale in Qatar la vogliamo vedere” la reazione Giorgia Meloni, che ha poi spiegato il significato del dono: “In un tempo nel quale si vorrebbe dire che il Natale non va celebrato, noi ti premiamo con un presepe tradizionale". A concludere la premiazione tutti i presenti in sala si sono alzati in piedi per intonare insieme l'inno di Mameli. La Meloni ha pubblicato anche un messaggio su Twitter in merito all’occasione: “Onorata di aver dato il nostro premio #Atreju21 al grande Roberto Mancini, con l’affetto in sala di tantissimi Patrioti. Grazie, Mister!".

Video su questo argomento Renzi a Conte: sfiducia costruttiva? Non esiste, ma chi ci sa fare...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.