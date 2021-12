Salvini smaschera la Cgil: "Oggi sciopera e con la Fornero stava zitta..."

07 dicembre 2021 a

a

a

Durissima la reazione della Lega allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra economica del governo. «È singolare che la Cgil sia stata morbida con la Fornero e la sua tragica riforma delle pensioni mentre ora è dura e intransigente col governo che abbassa le tasse. Letta da che parte sta?». Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Al Quirinale senza la tessera del Pd in tasca: Salvini stoppa subito i progetti di Letta

Per il leader del Carroccio Matteo Salvini "è inspiegabile e irresponsabile la scelta della Cgil di indire uno sciopero poco prima di Natale, dopo che il governo ha tagliato le tasse anche per i dipendenti e i pensionati. Ringrazio la Cisl per il senso di responsabilità che dimostra".

Forza Italia frena su Draghi al Quirinale: "Se fosse eletto si andrebbe al voto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.