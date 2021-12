L'annuncio di Berlusconi: "Firmerò la petizione di FdI per l'elezione diretta del capo dello Stato"

07 dicembre 2021 a

a

a

«Giorgia, attendo di sapere quando potrò venire a firmare la vostra petizione per l’elezione diretta del capo dello Stato....». Silvio Berlusconi chiude la sua telefonata alla festa di Atreju con la promessa che firmerà la riforma sul presidenzialismo per l’elezione diretta del capo dello Stato, promossa da Fdi.

Atreju guarda al Quirinale: la Meloni rilancia il presidenzialismo

Nel lungo intervento telefonico alla manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia il leader forzista ha ribadito la compattezza della coalizione: "Sono orgoglioso di essere alleato in un centrodestra che è una scelta di campo irreversibile" ha detto. «Un cammino che dura da quasi 28 anni che costituirà il futuro della politica», ha aggiunto.

Il centrodestra cali un asso per il collegio di Gualtieri

«Non voglio certo ignorare le cose che ci dividono. Non sarebbe rispettoso nei vostri confronti e non sarebbe utile a nessuno. Abbiamo un giudizio diverso sul governo Draghi, che Forza Italia ha voluto e sostiene con convinzione e al quale voi legittimamente vi opponete. Non è questa la sede per discutere le ragioni di queste scelte, che meritano entrambe profondo rispetto. Credo però che nessuno possa negare almeno un aspetto positivo di questa stagione difficile. Tutte le maggiori forze politiche, di maggioranza e di opposizione, ognuna nel proprio ruolo, stanno svolgendo un ruolo importante al servizio del Paese. A voi di Fratelli d’Italia, in particolare, tutti riconoscono di condurre un’opposizione seria, responsabile, nell’interesse della Nazione" ha concluso Silvio Berlusconi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.