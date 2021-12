Quirinale, il Movimento 5 Stelle sbarra la strada a Silvio Berlusconi. Sibilia a Tagadà: "Cerchiamo profili di alta moralità"

07 dicembre 2021 a

La mano tesa di Silvio Berlusconi al Movimento 5 Stelle viene rispedita al mittente. Nella puntata del 7 dicembre di Tagadà, programma di La7 sotto la conduzione di Tiziana Panella, è ospite in collegamento Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell’Interno ed esponente grillino: “Siamo tutti lieti e felici che finalmente le idee portate avanti per anni hanno fatto breccia nei cuori degli oppositori più duri. Sapere che il reddito di cittadinanza è una di quelle proposte che viene messa a modello anche a livello europeo da estendere in tutto il continente, così come il superbonus per avere una transizione energetica nell’edilizia, è una gioia per noi. Siamo contenti delle parole di Berlusconi - risponde Sibilia alla Panella che lo incalza - ma non sta in piedi il sillogismo che allora votiamo lui per il Quirinale. Spero che questo stesso entusiasmo ci sia pure su altre proposte, come quella del salario minimo, che speriamo di poter portare a casa. Sulla partita del Quirinale giochiamo altrove. Le dichiarazioni di Conte sono chiarissime, dobbiamo lavorare con serietà a questa partita e soprattutto pensare a profili di alta moralità e pensare al Paese, la cosa più importante”.

“Dobbiamo fare il meglio possibile con la pandemia da gestire. I passaggi sulla moralità - la nuova risposta di Sibilia dopo che la giornalista gli chiede una risposta chiara e tonda - sono riferiti sulla qualità dei candidati che dobbiamo esprimere per la presidenza della Repubblica, quella di Berlusconi è una candidatura da scartare”.

