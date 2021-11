Il duo Azzolina-Arcuri e la pagliacciata dei banchi a rotelle sono archiviati, nuova linfa per la scuola

30 novembre 2021 a

a

a

Matteo Salvini esulta per il lavoro della Lega sul tema della scuola. Il leader del Carroccio, con un post su Facebook, manifesta tutta la sua gioia per i fondi in arrivo dall’Unione Europea che riguarderanno il mondo scolastico, mandando definitivamente in soffitta la gestione dell’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e dell’ex commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri: “5 miliardi di euro per costruire o rimettere a nuovo scuole, asili, palestre e mense in tutta Italia. Sono i fondi messi a disposizione dal Pnrr e che gli amministratori locali dovranno sfruttare al meglio. Archiviata la drammatica esperienza di Azzolina-Arcuri e dei banchi a rotelle, ora l’Italia rialza la testa. La Lega - chiosa Salvini - è nel governo per questo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.