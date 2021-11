Stasera Italia, "l'irap andrebbe cancellato". Luigi Brugnaro promuove Mario Draghi: lavoro straordinario

30 novembre 2021 a

È un martedì nero per gli imprenditori che vedono arrivare tutte insieme numerose scadenze per le tasse e si fa sempre più concreto l’incubo di nuove chiusure dovute al Covid con molte regioni d’Italia che sono in procinto di passare in zona gialla. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, è presente nello studio di Barbara Palombelli di Stasera Italia, programma di Rete4, nella puntata del 30 novembre e analizza i numeri del fisco che incombono sugli italiani: “L'irap è la manovra più simbolica che si potrebbe fare, non si può cancellare per motivi operativi, non ce la faremmo, ma è una tassa sul lavoro onesto e di coloro che pagano le tasse, darebbe una svolta anche alla cultura del lavoro. Dobbiamo tornare a credere nel lavoro e nella libertà. Un euro guadagnato è molto diverso da un euro regalato, deve essere un insegnamento che i giovani devono apprendere nelle scuole. Dobbiamo riformare il reddito di cittadinanza. Lo abbiamo già detto a Draghi, ne parliamo con i ministeri, lui parla poco e fa tanto. sta coordinando tutto, è una persona straordinaria che viene dal mondo del fare. Siamo in un momento di emergenza incredibile, ma vediamo come andrà il virus, c’è molto ottimismo. Dobbiamo trasferire - conclude il fondatore di Coraggio Italia - quell’ottimismo del possiamo farcela”.

