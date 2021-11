L'aria che tira, Vittorio Feltri condanna i 5Stelle: è iniziata la fase che porta all'estinzione

30 novembre 2021 a

"Il Movimento 5 stelle ha cominciato la fase che porta all'estinzione". Vittorio Feltri martedì 30 novembre a L'aria che tira, il programma di La7 condotto da Myrta Merlino, intona il de profundis grillino nell'era di Giuseppe Conte capo del movimento.

"È giusto rinnovarsi ma se si passa dal nero al bianco così repentinamente l'elettorato non può che rimanere sorpreso è sconcertato" argomenta il direttore editoriale di Libero. Feltri poi loda uno dei nomi più controversi delle ultime stagioni dei Stelle, ovvero l'ex ministra della Pubblica istruzione Lucia Azzolina. "È stata accusata di cose assurde ma non aveva nessuna colpa, si è sforzata e ha cercato di fare del suo meglio e in molte fasi è riuscita a fare molto bene".

Tutti gli attacchi che ha ricevuto erano "sgangherati", spiega Feltri che, rispondendo a una battuta della conduttrice sull'opportunità di "piazzare in un altro partito" l'ex ministra, risponde: "Glielo auguro perché, poverini, i 5 stelle ormai non si capisce più dove vogliono andare e cosa sono". Alle prossime elezioni "vedremo se le mie previsioni sono giuste o sbagliate, ma diciamo che spesso ci azzecco" è la sentenza di Feltri.

"È stata un capro espiatorio, l'ho sempre detto - aggiunge la Merlino - si è discusso un anno del suo rossetto rosso... È successo anche questo". Nel corso della puntata Feltri è tornato a scagliarsi contro chi è contrario al vaccino e al certificato verde: "Non ho paura dei vaccini ma del Covid e delle sue varianti. Ritengo che la libertà che viene auspicata dai no vax e dai no green pass più che libertà sia imbecillità".

