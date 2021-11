Variante omicron, più controlli alle frontiere, Zingaretti si sveglia

27 novembre 2021 a

La variante sudafricana ha fatto il suo ingresso in Italia. Il primo caso di omicron è stato isolato in Campania. E le autorità politiche chiedono ora maggiori controlli alle frontiere. L'argine ai flussi indiscriminati è una delle strade da percorrere per porre un freno al diffondersi del contagio. Ma, per molti, è rimasta lettera morta.

Riguardo variante #Omicron consiglio immediati provvedimenti di controllo alle frontiere e di valutare ulteriori scelte di contenimento dei flussi di ingresso verso l’Italia — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) November 27, 2021

«Riguardo variante Omicron consiglio immediati provvedimenti di controllo alle frontiere e di valutare ulteriori scelte di contenimento dei flussi di ingresso verso l’Italia». Lo scrive sul suo profilo Twitter il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Meglio tardi che mai.

