Shopping e assembramenti, mascherine all'aperto anche nel Lazio

In molte regioni dal prossimo weekend sarà obbligatorio indossare le mascherine anti-Covid anche all'aperto. Ma adesso la misura si avvicina anche alla Capitale, come annunciato dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nel corso della trasmissione "Coffee Break" andata in onda venerdì 26, l'assessore ha annunciato che presto la stretta verrà adottata nei luoghi dello shopping e di massimo assembramento.

"Le mascherine all'aperto sono un elemento utile di prevenzione nei luoghi dello shopping e in quelli di grande assembramento - ha spiegato Alessio D'Amato durante "Coffee Break" - Faremo ai prefetti una raccomandazione così come è stato fatto a Milano e in altre città d'Italia. E sul tema controlli, metteremo a disposizione il personale della Protezione civile".

