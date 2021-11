Atreju torna dopo due anni. E sarà in versione "natalizia"

Francesco Storace 26 novembre 2021 a

a

a

Ritorna Atreju, la tradizionale festa della destra italiana che si svolge ormai dal 1997. Un momento di aggregazione politica e comunitaria che stavolta - sempre a Roma - sarà situata nella cornice, centralissima, di piazza Risorgimento. L’annuncio lo ha dato Giorgia Meloni in una lettera nella quale ha manifestato molta felicità nel darne notizia. Si tratta di una kermesse che arriva ormai alla ventitreesima edizione e ogni anno colpisce per la qualità degli interventi. E ieri ne ha dato conferma rispondendo ai giornalisti sull’annullamento dell’assemblea programmatica della Lega prevista per l’11 e 12 dicembre sempre nella Capitale: «Io sto lavorando ad una edizione di "Atreju" da fare nelle prossime settimane che fortunatamente è all’aperto».

E dunque Atreju torna dopo due anni di stop a causa della «concomitanza con la campagna elettorale» e lo fa con un format speciale e in una location altrettanto affascinante: sarà infatti allestito un villaggio natalizio nella piazza scelta, che si trova a due passi dalla Basilica di San Pietro e all’ombra del Cupolone. Ogni giorno sarà possibile visitare dalle 11 fino a sera stand solidali natalizi e tante altre sorprese. Non c’è la festa della Befana a piazza Navona, almeno si potranno fare acquisti a piazza Risorgimento.

«Il Natale dei Conservatori» è il titolo scelto per quest’edizione della kermesse che come da tradizione vedrà in calendario dibattiti, mostre, musica e approfondimenti culturali. Al centro della manifestazione il dibattito sulle principali questioni di attualità, il presente e il futuro del conservatorismo in Italia e in Europa, la difesa dell’identità e la centralità della famiglia, la valorizzazione delle radici cristiane del Vecchio Continente e l’impegno per una riforma della UE in senso confederale e basato sui principi di sovranità e sussidiarietà.

Nei prossimi giorni la presidente di Fratelli d’Italia svelerà in conferenza stampa il programma dettagliato e tutti gli ospiti. Ma fin da ora è certo che i dibattiti e gli interventi dei protagonisti della politica italiana ed europea saranno concentrati dal 6 al 10 dicembre nel pomeriggio, dalle ore 17 in poi; sabato 11 dicembre il programma si snoderà lungo tutta la giornata, sia mattina che pomeriggio; domenica 12 sarà celebrato, infine, l’evento di chiusura, nel corso del quale si trarranno le conclusioni di #Atreju21 per lanciare la sfida politica e programmatica per il governo della Nazione.

Il sito ufficiale della manifestazione sarà ancora una volta www.atreju.tv, che sarà presto aggiornato e dove sarà possibile reperire tutte le informazioni sul villaggio, gli ospiti, il programma e la location.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.