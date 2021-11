Nell'ufficio di Roberto Gualtieri il Pd la fa da padrone. E scoppia il caso: alle donne stipendi più bassi

Pier Paolo Filippi 25 novembre 2021 a

Tra una delibera su Atac e una su Farmacap, la giunta capitolina dello scorso 18 novembre è stata anche l'occasione per cominciare a riempire le caselle dell'Ufficio di collaborazione del sindaco Gualtieri. A farla padrone è il Partito democratico, che porta in un colpo solo tre persone nell'ufficio del primo cittadino. La prima è Federica Assanti, 31 anni, membro dell'assemblea nazionale del partito, già coordinatrice della sezione Testaccio-San Saba nonché assistente dell'europarlamentare Giuseppe Ferrandino. Come richiesto dal sindaco, Assanti svolgerà «attività di supporto nei rapporti con enti ed istituzioni operanti nel territorio di Roma Capitale e con le diverse strutture capitoline», per uno stipendio annuo di oltre 43mila euro. Qualche migliaio di euro in più 47mila, guadagnerà invece Valeria Vitrotti, altra new entry nell'ufficio di collaborazione del primo cittadino. 38 anni, Vitrotti nel 2016 era stata candidata alla presidenza del VII Municipio, sconfitta da Monica Lozzi, allora esponente del M5s. Anche lei si occuperà di supportare il sindaco nei rapporti con enti ed istituzioni operanti nel territorio e con le diverse strutture capitoline, un compito evidentemente impegnativo per il quale il sindaco ha bisogno di più persone.

Anche l'ultimo dell'infornata, Julian Gareth Colabello, lavorerà infatti nello stesso settore, seppur con la mansione suppletiva coordinare «relazioni, contatti e impegni». Forse è per questo che Colabello, candidato Pd non eletto alle recenti comunali, guadagnerà un bel pacchetto di euro in più delle sue colleghe. Per lui, infatti, lo stipendio sarà di 62mila euro. Nomine, queste, che si aggiungono a quelle già avvenute nelle scorse settimane, che hanno visto l'ex consigliere capitolino Pd Giulio Bugarini e l'ex presidente del Municipio XII Cristina Maltese «accaparrarsi» i ruoli di capo della segreteria e segretaria particolare del sindaco.

