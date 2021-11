Friuli Venezia Giulia, Matteo Salvini denuncia la vergogna contro Fedriga: "Minacciato di morte"

25 novembre 2021 a

Insulti vergognosi alla Polizia e minacce di morte al governatore leghista del Friuli Venezia Giulia. Anche il leader della Lega Matteo Salvini denuncia l'esplosione d'odio contro la polizia e il presidente della Regione: due scritte choc sono comparse sul muro di un edificio abbandonato nel comune di Osoppo facendo scattare immediatamente i messaggi di vicinanza del mondo della politica. "A Massimiliano Fedriga e alle Forze dell’Ordine la mia solidarietà" scrive il leader della Lega.

A denunciare per primo l'accaduto sul suo profilo Facebook, è stato il sindaco Luigino Bottoni: “In questo momento di difficoltà – ha scritto il primo cittadino allegando anche le foto - le persone dovrebbero pensare a unire, risolvere e trovare soluzioni. Invece, esplode sempre di più l’odio ingiustificato e ingiustificabile e questo non è tollerabile nella forma più assoluta. Il comune di Osoppo sporgerà denuncia per questi imbrattamenti ingiuriosi”.

Insulti vergognosi alla Polizia e minacce di morte al governatore leghista del Friuli Venezia Giulia. A @M_Fedriga e alle Forze dell’Ordine la mia solidarietà. https://t.co/H4DKf5wuPl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 25, 2021

